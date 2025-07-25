Останні 10 матчів команд УПЛ (окрім Динамо і Шахтаря) завершились із нулем очок для таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Цю антирекордну серію довершили Полісся з Олександрією, які не змогли обіграти суперників у кваліфікації Ліги конференцій. "Містяни" поступились сербському партизану 0:2, а Олександрія програла 1:2 третьому місцю з чемпіонату Андори Санта Коломі.

Загалом цю десятку матчів ганьби сформували Кривбас з чотирма поразками, Полісся – три, СК Дніпро-1 двічі не вийшов на поле (технічні поразки), а Олександрія поступилась у своєму євродебюті сезону. Загальний підсумок – 0 очок за 10 матчів.

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