"Чесно кажучи, перше коло виглядає набагато складніше, ніж друге. Не знаю чому, у нас є 4 поспіль виїзні гри в календарі. Я не дивився календар решти, але, думаю, у всіх так.

Карпати не зуміли здолати чемпіонів Англії – майстерний штрафний Карабіна не врятував від гіркої поразки

Розумію, що все зроблено для наших представників у єврокубках, щоб вони на перші матчі не дуже далеко їздили, щоб грали на Західній Україні. Це нормально, бо переїзди, дороги – це дуже важко.

В цілому я вважаю, що потрібно допомагати клубам, які грають зараз у єврокубках, представляють Україну, бо нам потрібно ці бали набирати. Вони мають добре грати, щоб після наступних чемпіонатів ми мали трохи більше представників, щоб ми підійматися в рейтингу. Зараз ця логістика дуже-дуже важка.

Починаємо чемпіонат з Полісся, потім Шахтар – напевно, ці два клуби вестимуть боротьбу за чемпіонство. Полісся дуже багато про це каже зараз, і футболісти повірили в це, я так бачу – дають інтерв'ю, що житомирці може боротися за чемпіонство.

Плюс тренерський штаб, який прийшов у Полісся, в минулому сезоні боровся за чемпіонство. Так, трохи зупинилися у Львові на цьому, але, думаю, що це досвідчений тренерський штаб, вони прийшли в більш спроможний клуб, фінансово сильний. Бачимо вже дуже якісні точкові трансфери. Тому ця команда точно буде боротися за перші місця.

Так само і наступний матч. Шахтар – дуже серйозний суперник, який дуже змінився після минулого сезону. В цілому вважаю, що чемпіонат стане ще рівнішим. Бачимо, наскільки активним на трансферному ринку був Кривбас, яка велика кількість іноземців туди прийшла.

Зміна тренерського штабу в Кривбасі, в Зорі, в ЛНЗ. Бачимо, наскільки ЛНЗ агресивний на трансферному ринку. Можливо, вони й не будуть казати, що боротимуться за єврокубки, але з таким підсиленням вони мають це робити – думаю, їх будуть на це націлювати. Тому склад гравців, які боротимуться за єврокубки, в цьому сезоні збільшиться.

Я впевнений, що якщо та сама Олександрія збереже склад, який у них лишився, вони будуть також серйозною силою. Верес також був дуже агресивний на трансферному ринку. Ми пам'ятаємо, яким сильним колективом вони були в минулому сезоні.

Колос – так, буде грати здебільшого другим номером, але вони набиратимуть залікові бали, я впевнений. Я думаю, що Металіст 1925 одразу увірветься в цю першу когорту, бо таке трансферне вікно, як вони провели в цьому сезоні, напевно, ніхто не проводив.

Тому календар викликає деякі сумніви, але я, чесно, не дивився решту команд, які в них календарі. Впевнений, що це зроблено для наших представників у Європі, тому з розумінням до цього ставимося, будемо від гри до гри працювати і не зважати на ці речі", – розповів Лупашко в інтерв'ю прес-службі Карпат.

Нагадаємо, львів'яни зіграють проти Полісся у неділю, 3-го серпня. Початок гри о 18:00 за київським часом.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара