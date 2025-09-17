У середу, 17 вересня, Шахтар зіграє матч 1/16 Кубка України проти Полісся Ставки. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч між Поліссям Ставки та Шахтарем відбудеться 17 вересня о 15:30 за київським часом.

Кубок України: визначились дати й час матчів 1/16 фіналу – відомо, коли зіграють Динамо, Шахтар та інші клуби УПЛ

Де дивитись гру Полісся Ставки – Шахтар? За перебігом матчу 1/16 фіналу Кубка України можна буде спостерігати прямо в цій новині за посиланням нижче. Додамо, що матчі стадії 1/16 фіналу розтягнуться на 4 ігрових дні: 17, 18, 23 та 24 вересня.

Стартовий склад Шахтаря: Фесюн, Швед, Глущенко, Невертон, Ізакі, Криськів, Лукас Ферейра, Фарина, Грам, Назарина, Вінісіус Тобіас





Шахтар несподівано втратив очки проти Металіста 1925, повторивши "успіх" Динамо – Калюжний врятував скандальним голом