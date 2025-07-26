Полісся стартувало із впевненої перемоги в Другій лізі, дубль Волошина допоміг розгромити Атлет, битва двох Нив
Відбулися чергові матчі першого туру Другої ліги. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".
Друга ліга, 1-й тур
Лісне – Атлет – 3:0
Голи: Кобак, 22, Волошин, 27, 29
Ребел – Чорноморець-2 – 1:0
Гол: Петровський, 78
Скала 1911 – Полісся-2 – 1:3
Голи: Федор, 60 – Йока, 46, 87, Микитюк, 48
Вільхівці – Куликів-Білка – 1:2
Голи: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Шарабура, 28
Нива Вінниця – Нива-2 Тернопіль – 0:1
Гол: Бідзінський, 14
Чемпіонат України офіційно почався – результат стартового матчу Другої ліги
Сьогодні, 26 червня, стартувала Друга ліга. Лісне без проблем розправилося з Атлетом завдяки дублю Волошина. Ребел з мінімальним рахунком переграв Чорноморець-2.
Йока допоміг Поліссю переграти Скалу 1911, оформивши два голи. Вільхівці не змогли впоратися з Куликів-Білкою, програвши з різницею в один м'яч. А дубль тернопільської Ниви був сильнішим за вінницький клуб.
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