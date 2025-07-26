Відбулися чергові матчі першого туру Другої ліги. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга, 1-й тур

Лісне – Атлет – 3:0

Голи: Кобак, 22, Волошин, 27, 29

Ребел – Чорноморець-2 – 1:0

Гол: Петровський, 78

Скала 1911 – Полісся-2 – 1:3

Голи: Федор, 60 – Йока, 46, 87, Микитюк, 48

Вільхівці – Куликів-Білка – 1:2

Голи: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Шарабура, 28

Нива Вінниця – Нива-2 Тернопіль – 0:1

Гол: Бідзінський, 14

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Сьогодні, 26 червня, стартувала Друга ліга. Лісне без проблем розправилося з Атлетом завдяки дублю Волошина. Ребел з мінімальним рахунком переграв Чорноморець-2.

Йока допоміг Поліссю переграти Скалу 1911, оформивши два голи. Вільхівці не змогли впоратися з Куликів-Білкою, програвши з різницею в один м'яч. А дубль тернопільської Ниви був сильнішим за вінницький клуб.

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