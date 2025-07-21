Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025/26 відбулося 21 липня у швейцарському Ньйоні. Хто став майбутнім суперником представників УПЛ, дізнавайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Під час церемонії жеребкування Ліги конференцій, яка відбулася 21 липня у Ньйоні, уболівальники щонайменше трьох українських клубів стежили за результатами. Полісся потрапило до третьої групи для жеребкування, а Шахтар з Олександрією опинилися у п'ятій.

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Тож першими свого майбутнього суперника дізналися житомиряни. Полісся, якщо пройде Санта-Колому, в третьому раунді кваліфікації до Ліги конференцій зіграє проти переможця пари Пакш (Угорщина) / Марібор (Словенія).

Шахтар і Олександрія у своїй групі були серед сіяних команд. Але ще раз зауважимо, що "гірники" гратимуть у Лізі конференцій, якщо вилетять від Бешикташа в ЛЄ. Срібним призерам УПЛ, навпаки, потрібно проходити сербський Партизан. Суперником Олександрії стане сильніший у парі Мітьюлланд (Данія) / Хіберніан (Шотландія).

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Тим часом Шахтар, якщо вилетить із Ліги Європи, в ЛК зіграє проти переможця протистояння Сент-Патрікс (Ірландія) / Нимме Калью (Естонія).

Матчі третього раунду кваліфікації цьогорічної Ліги конференцій заплановані на 7 та 14 серпня 2025 року. Час початку поєдинків УЄФА додатково оголосить 25 липня – відразу на перший та другий матчі.