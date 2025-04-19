У поєдинку 25-го туру чемпіонату України Лівий Берег на своєму полі розійшовся миром з Поліссям (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 25-й тур

Лівий Берег – Полісся – 1:1

Голи: Семенов, 22 – Крушинський, 59

Карпати впевнено перемогли Рух у львівському дербі – дебютний гол Невеша наблизив "левів" до зони єврокубків

У суботу, 19 квітня, в день народження Імада Ашура Лівий Берег приймав Полісся. Для обох команд перемога була надважливою – кияни ведуть відчайдушну боротьбу за збереження прописки в УПЛ, а житомирці мріють знову зіграти у єврокубках.

Початок матчу пройшов у спокійній атмосфері, майже без ударів. Перший напівмомент створили гості на 12-й хвилині – Майсурадзе здалеку пробив вкрай неточно. За трохи Механів був першим на м'ячі після навісу у штрафний майданчик киян.

Заколисавши суперника Лівий Берег вийшов вперед: після навісу зі штрафного Семенов головою переправив м'яч у сітку. Наприкінці тайму Сухоручко міг подвоювати перевагу господарі, але зовсім трохи не дотягнувся до м'яча.

Друга половина зустрічі розпочалась з затримкою через чергову повітряну тривогу. Пауза пішла на користь гостям, які за трохи зрівняли. Бабенко навісив за спини захисників на правий фланг, Гуцуляк віддав в центр і Крушинський відновив статус-кво.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Сухоручко бив головою після передачі у штрафний – Кудрик витягнув м'яч із кута воріт. Вже у доданий час Механів ледь не привіз гол у свої ворота – пощастило, що ніхто не зміг добити сферу після того, кіпер випустив м'яч із рук.

Нічия принесла Поліссю 42 очки – відстань від Карпат скоротилась лише до однієї перемоги. Лівий Берег з 23-ма пунктами тринадцятий.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші