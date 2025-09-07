Колос та Полісся провели контрольний матч під час міжнародної перерви. Звіт та результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Полісся – Колос – 1:1

Голи: Йока – Кане

У Поліссі з'явиться новий менеджер – це відомий футбольний коментатор

Полісся та Колос за зачиненими дверима провели контрольну зустріч під час паузи на матчі збірних. Руслан Ротань та Руслан Костишин отримали нагоду протестувати своїх новачків та надати ігровий час футболістам, які мало грали на старті сезону.

Так за Полісся забив 19-річний конголезький нападник Джері Йока, який чудово проявив себе у Другій лізі, де за 6 матчів він відзначився шістьма голами. Свій дебют за "вовків" провів і Максим Брагару, який виступатиме за команду Ротаня на правах сезонної оренди з Динамо.

Колос же відповів м'ячем Ібрахіма Кане, який став дебютним для 25-річного малійця у складі ковалівців після переходу з Ворскли.

Цікаво, що команди зіграли не звичний 90-хвилинний матч, а провели 4 тайми по 30 хвилин (120 загалом).

Додамо, що вже 14 вересня обидві команди проведуть свої офіційні матчі в рамках п'ятого туру УПЛ. Колос зіграє на виїзді проти Зорі, а Полісся поїде в гості до Кривбаса.

"Таких пенальті можна дати двадцять за гру. Це смішно": Сергій Кравченко про розгром від Динамо і проблеми Полісся