Рух розгромив Полісся (3:0) в 1/16 фіналу Кубка України. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24"

Рух приймав у Львові житомирське Полісся. "Жовто-чорні" у першому таймі діяли доволі обережно, не забуваючи створювати моменти.

Локомотив сенсаційно вибив Верес з Кубка України, Нива принизила суперника 7:0, Металіст 1925 здолав Колос

На 14-й хвилині Георгій Бущан, який дебютував у складі команди Руслана Ротаня, здійснив непоганий сейв. Руху вдалося реалізувати свій момент на 30– й хвилині. Квасниця класно пройшов по флангу, віддав на партнера, а потім м'яч дійшов до Фаала. Бубакарр в дотик переправив у сітку.

Здавалося, що по перерві Полісся має діяти агресивніше. Утім, львів'яни не давали багато можливостей житомирцям зрівняти. Рух тим часом знаходив простір для своїх атак. На 63-й хвилині простріл у штрафний майданчик Фаал не завершив, але від нього м'яч відскочив до Бескоровайного, який переправив його у власні ворота. Бущан врятувати не зміг.

Цього Руху виявилося замало. Менш ніж за 10 хвилин Лях протягнув м'яч, пробив, а Бущан знову був безсилим. Житомирці, навіть коли забирали м'яч під свій контроль, не могли нічого вигадати біля воріт Руха та й пробивали не так часто. У підсумку львів'яни вийшли в 1/8 фіналу Кубка України.

Кубок України: сенсаційний виліт Чорноморця від аматорів у серії пенальті, Інгулець в більшості розбив Поділля