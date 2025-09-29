Полісся при гігантських інвестиціях у складі й хорошій єврокампанії демонструє надзвичайну нестабільність у внутрішніх змаганнях. Після хорошого старту в УПЛ сталися аж три поспіль поразки, які змінились двома перемогами – Кривбас здолали з мінімумом моментів, тоді як Кудрівку розбили впевнено. А потім стався кубковий розгром від Руха.

На цьому тлі здавалося, що поєдинок проти міцного Вереса у Рівному стане дуже непростим. Попередній виїзд на "Авангард" взагалі завершився з рахунком 5:1 на користь господарів. "Народний клуб" ще й у тактичному плані здавався максимально незручним, тож прогнозувався як мінімум тотал менше 2,5.

Втім, реальність шокувала місцеву публіку. Полісся оформило 0:3 на свою користь – і це лишень до перерви. Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині, коли Андрієвський відкрився перед штрафним під пас Брагару й п'яткою розрізав оборону Вереса. Філіппов вийшов віч-на-віч і легко переграв Гороха. 0:1.

На 14-й хвилині Андрієвський знову міг асистувати Філіппову, видавши ще одну розрізну передачу. Олександр опинився перед Горохом і пробив у ближню дев'ятку, але влучив у зовнішній бік сітки. На 23-й хвилині Шепелєв вгатив з дистанції повз ліву стійку, а на 37-й Андрієвський виконав другий розрізний пас п'яткою – а Філіппов знову вийшов на рандеву з Горохом!

Голкіпер врятував рівнян, однак атака другим темпом завершилась подачею Велетня з правого флангу. Шепелєв скинув її Філіппову під удар з підйому. Точно в правий верхній кут. 0:2!

На 42-й же хвилині Полісся довело справу до 0:3. Навіс з кутового зрикошетив від Сміяна на дальню стійку, де без опіки опинився Брагару. Максим з метру забив свій дебютний гол у складі житомирян.

Верес за весь цей час провів лишень один удар, та і той з дистанції. Бойко помітив відкритий ближній кут і зарядив по ньому, але м'яч пройшов поруч з каркасом. Загалом, усі питання щодо переможця зустрічі були зняті, тож другий тайм перетворився на формальність. Гості вже не чинили такого ж тиску, як до перерви, а у рівнян все одно нічого не вдавалося.

І навіть за таких умов Полісся провело четвертий гол. Він прилетів на 70-й хвилині після потрійної заміни від Руслана Ротаня. На полі з'явились Таллес, Йосефі та Гайдучик. Два з цих футболістів і стали співавторами чергового взяття воріт: Гайдучик зачепився за подачу в штрафному й скинув її Велетню, той запустив пас Кравченку, а Микола навісив у воротарський – Йосефі замкнув головою. 0:4.

Лишень після цього Вересу дозволили провести гол престижу. Розмочити рахунок зміг Ндукве, який пробив з-за меж штрафного у лівий нижній – просто, але ефективно. 1:4! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.

Банер фанатів Вереса у такому контексті викликав запитання – хто ж для них є "нашим"?

Полісся святкує третю перемогу поспіль, набирає 12 очок і підіймається на шосту позицію в турнірній таблиці УПЛ. До третьої бракує лишень двох залікових балів. Верес залишається у трьох пунктах від зони плей-офф за виживання – але стільки ж рівнянам треба, щоб дістатись топ-8.

