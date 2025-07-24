Полісся розпочало новий сезон матчем проти Санта-Коломи (1:2) у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Руслан Ротань, який минулого сезону приголомшив футбольну Україну, здобувши срібні медалі УПЛ з Олександрією, наприкінці травня залишив команду та очолив амбітне Полісся. Житомирський клуб завершив чемпіонат на четвертому місці та вийшов до Ліги конференцій.

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Минулого року "вовки" дебютували на євроарені, але зупинилися вже на старті, поступившись Олімпії з Любляни. Цього літа команда готувалась в Австрії, де провела вісім товариських матчів (3 перемоги, 4 нічиї, 1 поразка). Дебютний матч Ротаня на чолі Полісся відбувся проти андоррської Санта-Коломи, яка раніше вибила Борац.

Початок сьогоднішнього протистояння виявився спокійним – гра йшла у невисокому темпі, переважно в центрі поля. Десь на 9-й хвилині Гайдучик не встигав на силовий простріл Йосефі з кута штрафного, а вже на 11-й не влучив головою у верхній правий кут воріт після навісу Гонсалвеша.

Номінальні гості намагалися активно пресингувати Полісся, однак гра українців виглядала куди переконливіше – і вже на 21-й хвилині "вовки" відкрили рахунок! Після вертикальної передачі Гайдучик скинув м’яч на Андрієвського, а той в один дотик вивів Гуцуляка на побачення з голкіпером – Олексій холоднокровно реалізував момент – 1:0!

Однак недовго музика грала... На 27-й хвилині рахунок знову став рівним – після навісу з флангу м’яч зрикошетив від голови Хадроя прямо до Ремолінса, який без шансів для голкіпера пробив з близької відстані.

На 36-й хвилині андорці могли вийти вперед, але Кудрик у стрибку витягнув м’яч з-під поперечини після удару Родрігеса з меж штрафного – який сейв! Свій шанс мали й підопічні Ротаня: після подачі Гуцуляка Руїс не зміг перехопити м’яч, а ось Гайдучик і Гонсалвеш не влучили у ворота.

І що ж ти будеш робити – Полісся пропустило перед перервою. Креспо, обігравшись у стінку з партнером перед штрафним майданчиком, влучним ударом пробив у ближню дев’ятку – 1:2 після першого тайму.

У перерві Руслан Ротань обмежився лише двома замінами: Сарапій вийшов замість Безкоровайного, а Лукасу Тейлору довірили місце Хадроя. Вже на старті другого тайму Санта-Колома знову нагадала про себе – Моурело прорвався з лівого флангу та пробив у ближній кут, але м’яч поцілив у стійку!

Надалі сталася травма Лукаса Тейлора – він змушений був покинути поле. Полісся створило момент, але завадила стійка. Ротань щось емоційно підказує. Потім два офсайди у Гонсалвеша, після чого його замінив Олександр Назаренко, який пропустив значну частину минулого сезону через травму – це його офіційне повернення!

Відразу після виходу Назаренко взяв участь у перспективній атаці: він увірвався лівим флангом у штрафний майданчик і зробив простріл на Філіппова, який пробив повз стійку!

Арбітр додав до другого тайму 6 хвилин. До кінця матчу рахунок так і не змінився, проте "вовки" зберігають шанси на камбек у матчі-відповіді, який відбудеться за тиждень в Андоррі. Сьогодні ж перемогу святкувала Санта-Колома з рахунком 2:1.

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