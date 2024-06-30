"Поліські вовки" у посиленому темпі готуються до історичного старту у єврокубках.

Боснійський нападник словенської Олімпії Адмір Брістріч перейшов у Полісся, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

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21-річний форвард приєднався до команди Імада Ашура на правах оренди. Угода буде чинною рік, житомирці матимуть право викупу гравця. Сума компенсації не розголошується.

Нагадаємо, Брістріч – вихованець боснійського клубу Зрінські. Виступав за місцеву Слободу, хорватські Рієку та Драговляц. В Олімпії – з січня 2023 року. Минулого сезону провів за люблянців 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт чинний до літа 2026-го, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Цікаво, що Олімпія, з якою Полісся гратиме у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій, оголосила про перехід Брістріча ще два тижні тому.

Раніше Полісся вже підписало Руслана Бабенка, Данила Бескоровайного, Олексія Гуцуляка, грузина Георгія Майсурадз, бразильця Жоао Віалле та хорвата Матея Матіча.

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