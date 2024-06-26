Полісся на офіційному сайті повідомило про трансфер Руслана Бабенка.

Полісся втратило зіркового новачка – він зазнав серйозного пошкодження на першому тренуванні

Контракт розрахований на 2 роки. Раніше повідомлялось, що хавбек дістанеться Поліссю безкоштовно, а його угода з СК Дніпро-1 була розрахована до 30 червня 2024 року.

Відзначимо, що в минулому сезоні Бабенко провів 32 матчі за СК Дніпро-1 в усіх змаганнях, в яких відзначився 1 голом.

Руслан є вихованцем Дніпра, встиг пограти за Волинь, Сталь, Зорю, Чорноморець, Олімпік, Полісся та Металіст в Україні. Є досвід виступів і за кордоном – норвезький Буде-Глімт та польський Ракув.

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