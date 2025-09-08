Колишній гравець і тренер Динамо Олександр Хацкевич отримав призначення в Полісся.

Олександр Хацкевич прибув на базу Полісся, повідомляє журналістка Футбол 24 Катерина Бондаренко, яка присутня на місці події.

Екс-тренер та гравець Динамо отримав у житомирському клубі посаду віце-президента.

Нагадаємо, що Хацкевич очолював київське Динамо з 2017 по 2019 роки. Його останнім місцем роботи було польське Заглембе, яке він покинув у 2024 році.

