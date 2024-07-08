Полісся досягло принципової домовленості з СК Дніпро-1 щодо трансферу Едуарда Сарапія, інформує ТаТоТаке.

СК Дніпро-1 не зміг розпочати збори через нестачу гравців, – ЗМІ

Зазначається, що з гравцем узгодили особисті умови контракту. Сарапій має замінити іншого літнього новачка – Данила Бескоровайного, який травмувався на першому ж тренуванні.

До слова, Едуард є вихованцем Динамо, але засвітився у складі харківського Металіста. За СК Дніпро-1 Сарапій виступає з липня 2023 року, відіграв у 33 матчах, відзначившись 2 голами та 4 результативними передачами.

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