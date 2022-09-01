Житомирянам за кадровим потенціалом цілком до снаги поборотися за вихід в еліту.

Полісся на своєму сайті офіційно оголосило імена всіх літніх новачків клубу.

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Серед них варто виділити екс-форварда Десни та збірної України Пилипа Будківського, який перейшов у команду Юрія Калітвінцева у статусі вільного агента ще взимку, але так і не встиг дебютувати через дострокове завершення чемпіонату. Досвідчений форвард вже встиг відзначитись у 1-му турі нового сезону – у матчі проти Прикарпаття він забив гол і віддав асист.

Ще одним іменитим новачком став вінгер Шахтаря Владислав Вакула, який виступатиме за команду на правах оренди. Полісся брало Вакулу в оренду взимку, проте він також не зіграв жодного офіційного матчу через початок війни.

Серед інших новобранцями житомирян стали: Сергій Кисленко (Нива Т), Олег Кудрик (Маріуполь), Богдан Кушніренко (Ворскла), Вадим Червак (Земплін), Данило Волинець, Микита Петрук (обидва – Рух), Артем Поспєлов (Авангард), Ян Морговський (Поділля) та Євгеній Микитюк (Динамо).

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