Полісся попрощалось з 31-річним півзахисником Євгеном Морозком, оскільки термін дії контракту гравця закінчився, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Морозко приєднався до Полісся влітку 2021 року. За клуб він зіграв 39 матчів, забив 1 гол і віддав 7 асистів, тим самим допоміг клубу спочатку виграти Winter Cup, а згодом здобути золоті нагороди Першої Ліги в сезоні 2022-2023.

До слова, Євген провів другу половину минулого сезону в Вересі на правах оренди та зіграв у 13 матчах, де забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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