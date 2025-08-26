Житомирський клуб підпише півзахисника Колоса Владислава Велетня, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Полісся активувало клаусулу гравця та виплатило ковалівцям 500 тисяч доларів. Варто відзначити, що Велетень не потрапив до заявки Колоса на матч 1/32 фіналу Кубка України проти Локомотива.

Пікантності трансферу додає той факт, що Колос посідає 4 місце (7 очок за 3 тури), тоді як Полісся набрало лише 3 бали та тримається на 11 місці в таблиці УПЛ, але обидві команди мають єврокубкові амбіції.

Велетень виступає за клуб з Ковалівки з жовтня 2021 року. В минулому сезоні вінгер забив 4 голи та віддав 5 асистів у 27 матчах за клуб. Також в доробку Владислава 6 матчів за молодіжну збірну України та один гол. Його трансферна вартість оцінюється в 600 тисяч євро.

