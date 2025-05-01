Житомирський клуб вже шукає кандидатів на підсилення не чекаючи завершення сезону.

Нападник Вереса Микола Гайдучик в літнє трансферне вікно перейде в Полісся, повідомляє Динамоманія.

Полісся оголосило про підписання контракту з екс-гравцем Шахтаря та Карпат

Нагадаємо, 25-річний форвард – вихованець рівненського клубу, де й розпочав професіональну кар'єру у 2017 році. Також встиг пограти за нижчолігові колективи. Вдруге приєднався до Вереса в лютому 2021 року – його контракт чинний до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні провів за команду Олега Шандрука 29 матчів, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

До слова, нині спортдиректором Полісся є В'ячеслав Шевчук, який свого часу посідав аналогічну посаду у Вересі.

Полісся після 26 турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 43 очки. Верес з 35 пунктами сьомий.

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