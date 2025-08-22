Владислав Велетень може перейти з Колоса в Полісся.

Лідер Колоса Владислав Велетень змінить клуб, підписавши контракт із Поліссям, повідомляє ТаТоТаке.

Лідер Колоса зацікавив Карпати та Полісся – джерело назвало клаусулу гравця

Зазначається, що вже завтра вранці гравець вирушить до Словаччини, де "вовки" готуватимуться до матчу-відповіді проти Фіорентини.

Активувати клаусулу 22-річного вінгера Колоса, яка становила 500 тисяч євро, були готові й Карпати. У Велетня навіть відбулася розмова з представниками львівського клубу. Проте "леви" в підсумку утрималися від фінальної пропозиції футболісту.

Додамо, що Велетень є вихованцем київського Динамо. В сезоні 2024/25 він забив 4 голи та віддав 5 асистів за 27 матчів у всіх турнірах. У нинішньому сезоні гравець результативними діями не відзначався.

Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі