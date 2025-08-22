Полісся підпише екс-гравця Динамо – Карпати могли перехопити футболіста
Владислав Велетень може перейти з Колоса в Полісся.
Лідер Колоса Владислав Велетень змінить клуб, підписавши контракт із Поліссям, повідомляє ТаТоТаке.
Лідер Колоса зацікавив Карпати та Полісся – джерело назвало клаусулу гравця
Зазначається, що вже завтра вранці гравець вирушить до Словаччини, де "вовки" готуватимуться до матчу-відповіді проти Фіорентини.
Активувати клаусулу 22-річного вінгера Колоса, яка становила 500 тисяч євро, були готові й Карпати. У Велетня навіть відбулася розмова з представниками львівського клубу. Проте "леви" в підсумку утрималися від фінальної пропозиції футболісту.
Додамо, що Велетень є вихованцем київського Динамо. В сезоні 2024/25 він забив 4 голи та віддав 5 асистів за 27 матчів у всіх турнірах. У нинішньому сезоні гравець результативними діями не відзначався.
Кубок України: виліт Колоса у серії пенальті від команди Другої ліги, поразка Ворскли, Металіст й Інгулець ідуть далі