Нападник Луїфер Ернандес внесений у заявку Полісся на сезон, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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За житомирську команду він виступатиме під номером 9. Офіційний сайт Полісся про перехід поки не оголошував, однак, за даними Transfermarkt, Ернандес підписав з "зелено-жовтими" контракт до 31 грудня 2026 року і коштував Геннадію Буткевичу 1 млн євро.

Нагадаємо, останнім клубом Луїфера був венесуельський Пуерто-Кабельйо, за який у поточному сезоні він провів 5 матчів (забив 2 м'ячі і віддав 1 асист). У минулій кампанії форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату. За збірну Венесуели U-23 Ернандес провів 7 поєдинків, в яких відзначився одним голом.

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