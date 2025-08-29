Полісся офіційно оголосило про підписання півзахисника Володимира Шепелєва. Контракт розрахований на два роки, футболіст дістався клубу на правах вільного агента та виступатиме під 19 номером.

Полісся завершує трансфери екс-гравців Динамо та колишнього захисника клубу АПЛ

Шепелєв є вихованцем академії Динамо, де провів більшу частину своєї кар’єри. У складі киян він зіграв 229 матчів, забив 7 голів і віддав 19 результативних передач. На його рахунку також 55 поєдинків у єврокубках.

Півзахисник пройшов усі вікові збірні України – від U-16 до національної команди. Минулого сезону він виступав за Олександрію, якій допоміг вибороти історичні срібні медалі УПЛ. Влітку гравець покинув клуб після завершення терміну дії контракту. Всього півзахисник провів 13 поєдинків у складі "містян", забив 1 гол та віддав 1 асист.

Шепелєв був близький до переходу в один з чеських клубів, але змінив своє рішення і відтепер є повноцінним гравцем житомирського клубу.

