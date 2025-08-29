Полісся підписало Шепелєва – відомі деталі контракту
Півзахисник Володимир Шепелєв приєднався до Полісся як вільний агент.
Полісся офіційно оголосило про підписання півзахисника Володимира Шепелєва. Контракт розрахований на два роки, футболіст дістався клубу на правах вільного агента та виступатиме під 19 номером.
Шепелєв є вихованцем академії Динамо, де провів більшу частину своєї кар’єри. У складі киян він зіграв 229 матчів, забив 7 голів і віддав 19 результативних передач. На його рахунку також 55 поєдинків у єврокубках.
Півзахисник пройшов усі вікові збірні України – від U-16 до національної команди. Минулого сезону він виступав за Олександрію, якій допоміг вибороти історичні срібні медалі УПЛ. Влітку гравець покинув клуб після завершення терміну дії контракту. Всього півзахисник провів 13 поєдинків у складі "містян", забив 1 гол та віддав 1 асист.
Шепелєв був близький до переходу в один з чеських клубів, але змінив своє рішення і відтепер є повноцінним гравцем житомирського клубу.
