Формально домашній для Вереса матч проходив на виїзді, адже керівництво Полісся дуже бажало дебютувати в УПЛ за рідних трибун. Бажання можна зрозуміти – ще ніколи Житомир не грав у еліті. Рівняни погодились.

Заборону на вболівальників новачок УПЛ очікувано проігнорував. На центральному міському стадіоні зібралось кількасот фанів.

Полісся підходило до зустрічі фаворитом. Склад житомирців був зібраний під боротьбу за єврокубки, причому Юрій Калітвінцев випустив майже всіх літніх новачків – Бойка, Шабанова, Кравченка, Танковського, Макуана й Смолякова. В запасі притримали Мустафаєва, а Чоботенко не грав через дискваліфікацію.

Посилення Вереса у міжсезоння було скромним, а до того ж команда втратила одного з найкращих вінгерів УПЛ (Пасіча). Не дивно, що на тлі нинішніх рівнян Полісся домінувало. Ба більше – господарі відкрили рахунок вже на 90-й секунді зустрічі!

Голом відзначився Макуана, який завершив класну комбінацію з розрізним пасом Танковського. Це – перший гол у сезоні УПЛ 2023/24. Проти конголезця влітку протестували ультрас Полісся, однак дебютний поєдинок у футболці житомирців екс-вінгер Монпельє провів блискуче. За 72 хвилини він провів не тільки гол, а й кілька хороших обіграшів і проривів на ударні позиції.

Верес до перерви нічого небезпечного не створив, а от Полісся створювало топ-моменти. На 15-й хвилині Кушніренко пробивав головою з лінії воротарського, замикаючи подачу з правого флангу – Паст врятував. На 29-й ж житомирці накрили Кучерова перед його ж штрафним, внаслідок чого стався вихід 2-в-1 – Танковський вирішив бити сам, але поцілив у стійку.

Зрештою, на 38-й хвилині Полісся забило вдруге. Господарі заробили кутовий, Танковський виконав навіс, а Будківський спокійно замкнув на дальній стійці – 0:2! У компенсований час Кушніренко міг принести Вячеславу й третій асист, однак його удар головою прийшовся у руки Пасту.

У роздягальні Сергій Лавриненко замінив форварда, випустивши Марусича замість Гайдучика. Втім, вже за три хвилини по перерві Шабанов мав ставити крапку в матчі, замикав простріл від Козака. На щастя для рівнян, Артем перед порожніми воротами не зміг влучити по м'ячу.

Верес виглядав приреченим, однак на 54-й хвилині стався серйозний поворот у сюжеті. Досить несподівано Шарай зачепився за передачу з глибини й втік на побачення з Бойком, впавши після поштовху від Гітченка. Ігор Пасхал спочатку призначив пенальті, однак після перегляду відеоповтору скасував це рішення.

Натомість, було зафіксовано фол останньої надії. Гітченко отримав пряму червону, залишивши Полісся у меншості! Сікейра ж зі штрафного ледь не покарав неприємним ударом – Бойко врятував!

Гра стала значно рівнішою й більш нервовою. Тим не менш, особливого зиску з чисельної більшості Верес не отримав. Полісся було навіть трішечки цікавішим – зокрема, на 59-й хвилині Макуана міг вивести Танковського сам на сам.

Значно цікавіше стало наприкінці зустрічі. Полісся почало грати по рахунку, знявши з пробігу Танковського й випустивши центрбека Крушинського. Сергій Лавриненко, своєю чергою, насичував групу атаки. Верес почав навалюватись на штрафний і ледь не скоротив відставання на 81-й хвилині – Бойко парирував дальній удар Курка, а добивання від Марусича з гострого кута прилетіло у ближню стійку!

А на 87-й хвилині Балан увірвався в штрафний і впав, вимагаючи пенальті. Ігор Пасхал навіть не пішов дивитись повтор, одразу ж виписавши червону картку... Балану! Денис симулював, а відеоповтори підтвердили правильність рішення. В останню мить Янаков встиг прибрати ногу зі шляху фулбека.

А одразу за цим пролунала повітряна тривога. На щастя, у Житомирі нічого не сталося, але навряд чи після цього вболівальників повернуть на стадіони... Після відновлення ж Полісся могло забивати втретє – Янаков замикав прострі від Крушинського й влучив у стійку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу житомирського клубу!

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