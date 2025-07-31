Відбулися чергові матчі-відповіді в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Акурейрі – Сількеборг – 2:3 у додатковий час (перший матч 1:1)

Голи: Стайнгрімссон, 34 (пен.), К'яртанссон, 85 – Адамсен, 54, 62, 114

Нереалізований пенальті: Адамсен, 6 (С)

Копер – Вікінг – 3:5 (перший матч 0:7)

Голи: Юріч, 3 (пен.), 45, Мансері, 56 – Свеннсен, 19, 52, 90, Аустбе, 76, 89

Маккабі Хайфа – Торпедо-БелАЗ – 3:0 (перший матч 1:1)

Голи: Саба, 14, Хазіза, 22, Стюарт, 79

Марібор – Пакш – 1:1 (перший матч 0:1)

Голи: Чіпамба, 34 – Гарасті, 57

Нєман – Кошіце – 1:1 (перший матч 3:2)

Голи: Євдокімов, 90+1 – Домік, 90+3

Пріштіна – Ларн – 1:1, 4:5 в серії пенальті (перший матч 0:0)

Голи: Таїпі, 10 – Бент, 56

Вилучення: О'Нілл, 117 (Л)

Академія Пушкаша – Аріс – 0:2 (перший матч 2:3)

Голи: Квілітая, 77, Какуліс, 78

Вилучення: Коллі, 63 (АП)

Санта-Клара – Вараждін – 2:0 (перший матч 1:2)

Голи: Вінісіус Лопес, 5, Габріел Сілва, 68

Спарта Прага – Актобе – 4:0 (перший матч 1:2)

Голи: Бірманчевіч, 57, Ринеш, 60, Кухта, 64, Ррахмані, 90+4

Хапоель Беєр-Шева – АЕК – 0:0 (перший матч 0:1)

Шарлеруа – Хаммарбю – 1:2 у додатковий час (перший матч 0:0)

Голи: Стуліч, 47 – Ерабі, 21, Ерікссон, 120

Полісся отримало суперника у наступному раунді Ліги конференцій. Команду Ротаня проекзаменує Пакш, який дещо несподівано пройшов Марібор. Угорці перемогли вдома, а потім втримали потрібну нічию на виїзді.

Полісся розгромило Санта-Колому та "відмило" ганьбу в Лізі конференцій – передасист воротаря, вдалі заміни Ротаня

Георгій Єрмаков "очищає" євроарену від білорусів. Український голкіпер Маккабі Хайфа відіграв повний матч і втримав свої ворота "сухими" у розгромній перемозі над Торпедо-БелАЗ.

Натомість Артем Фаворов міжнародний похід 2025/26 завершив. Українець нічим не зарадив Академії Пушкаша в дуелі проти Аріса.

Також варте уваге сюрреалістичне протистояння Копера і Вікінга. У першій грі норвежці наколотили 7 голів без відповіді, сьогодні було взагалі 8, але вже поділені на дві команди.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам