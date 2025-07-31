Полісся отримало наступного суперника, українець "насухо" розгромив білорусів, дика дуель з 15 голами: Ліга конференцій
Відбулися чергові матчі-відповіді в рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Ліга конференцій, 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді
Акурейрі – Сількеборг – 2:3 у додатковий час (перший матч 1:1)
Голи: Стайнгрімссон, 34 (пен.), К'яртанссон, 85 – Адамсен, 54, 62, 114
Нереалізований пенальті: Адамсен, 6 (С)
Копер – Вікінг – 3:5 (перший матч 0:7)
Голи: Юріч, 3 (пен.), 45, Мансері, 56 – Свеннсен, 19, 52, 90, Аустбе, 76, 89
Маккабі Хайфа – Торпедо-БелАЗ – 3:0 (перший матч 1:1)
Голи: Саба, 14, Хазіза, 22, Стюарт, 79
Марібор – Пакш – 1:1 (перший матч 0:1)
Голи: Чіпамба, 34 – Гарасті, 57
Нєман – Кошіце – 1:1 (перший матч 3:2)
Голи: Євдокімов, 90+1 – Домік, 90+3
Пріштіна – Ларн – 1:1, 4:5 в серії пенальті (перший матч 0:0)
Голи: Таїпі, 10 – Бент, 56
Вилучення: О'Нілл, 117 (Л)
Академія Пушкаша – Аріс – 0:2 (перший матч 2:3)
Голи: Квілітая, 77, Какуліс, 78
Вилучення: Коллі, 63 (АП)
Санта-Клара – Вараждін – 2:0 (перший матч 1:2)
Голи: Вінісіус Лопес, 5, Габріел Сілва, 68
Спарта Прага – Актобе – 4:0 (перший матч 1:2)
Голи: Бірманчевіч, 57, Ринеш, 60, Кухта, 64, Ррахмані, 90+4
Хапоель Беєр-Шева – АЕК – 0:0 (перший матч 0:1)
Шарлеруа – Хаммарбю – 1:2 у додатковий час (перший матч 0:0)
Голи: Стуліч, 47 – Ерабі, 21, Ерікссон, 120
Полісся отримало суперника у наступному раунді Ліги конференцій. Команду Ротаня проекзаменує Пакш, який дещо несподівано пройшов Марібор. Угорці перемогли вдома, а потім втримали потрібну нічию на виїзді.
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