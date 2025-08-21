Полісся оголосило заявку на матчі плей-офф ЛК проти Фіорентини – суттєві зміни Ротаня
Руслан Ротань визначив 22 футболістів, які матимуть шанс вийти на поле в складі Полісся проти Фіорентини в Лізі конференцій.
Житомирське Полісся опублікувало склад на матчі плей-офф раунду Ліги конференцій проти італійської Фіорентини.
Маркевич розповів, завдяки чому Полісся може пройти Фіорентину: "Ми ж не знаємо, в якому стані зараз італійці"
У порівнянні з попереднім раундом у заявці відбулися три зміни: Сергій Корнійчук замінив Анді Хадроя, Жоао Віале – Максима Мельниченка, а Ярослав Караман – Томера Йосефі.
Заявка Полісся:
Воротарі: Олег Кудрик, Євген Волинець, Віктор Уліганець.
Захисники: Микита Кравченко, Едуард Сарапій, Данило Бескоровайний, Богдан Михайліченко, Жоау Віалле, Сергій Чоботенко, Сергій Корнійчук.
Півзахисники: Таллес, Олександр Назаренко, Руслан Бабенко, Олександр Гуцуляк, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Ярослав Караман, Андре Гонсалвес, Євген Микитюк, Борис Крушинський.
Нападники: Олександр Філіппов, Микола Гайдучик.
Нагадаємо, що перший матч Полісся – Фіорентина відбудеться вже сьогодні, 21 серпня, о 21:00, а гра-відповідь запланована на 28 серпня.
Полісся – Фіорентина: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги конференцій