Руслан Ротань визначив 22 футболістів, які матимуть шанс вийти на поле в складі Полісся проти Фіорентини в Лізі конференцій.

Житомирське Полісся опублікувало склад на матчі плей-офф раунду Ліги конференцій проти італійської Фіорентини.

У порівнянні з попереднім раундом у заявці відбулися три зміни: Сергій Корнійчук замінив Анді Хадроя, Жоао Віале – Максима Мельниченка, а Ярослав Караман – Томера Йосефі.

Заявка Полісся:

Воротарі: Олег Кудрик, Євген Волинець, Віктор Уліганець.

Захисники: Микита Кравченко, Едуард Сарапій, Данило Бескоровайний, Богдан Михайліченко, Жоау Віалле, Сергій Чоботенко, Сергій Корнійчук.

Півзахисники: Таллес, Олександр Назаренко, Руслан Бабенко, Олександр Гуцуляк, Олександр Андрієвський, Богдан Лєднєв, Ярослав Караман, Андре Гонсалвес, Євген Микитюк, Борис Крушинський.

Нападники: Олександр Філіппов, Микола Гайдучик.

Нагадаємо, що перший матч Полісся – Фіорентина відбудеться вже сьогодні, 21 серпня, о 21:00, а гра-відповідь запланована на 28 серпня.

