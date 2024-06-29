Полісся на офіційному сайті повідомило про трансфер захисника Матея Матіча.

Полісся офіційно підтвердило трансфер дворазового чемпіона Грузії

Контракт з 20-річним хорватом розрахований на 4 роки. Transfermarkt повідомляє, що Матіч приєднався до Полісся безкоштовно, а взагалі захисника оцінюють у скромні 50 тисяч євро.

Матіч є вихованцем хорватської Локомотиви, а в минулому сезоні відіграв у 6 матчах за основну команду.

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