Бразильський захисник Жоао Віалле продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

Полісся продовжило розграбування СК Дніпро-1, підписавши ще одного лідера дніпрян

21-річний оборонець у статусі вільного агента підписав з командою Імада Ашура контракт терміном на 4 роки.

До слова, Віалле – вихованець Атлетіко Паранаенсе. З січня 2024 року виступав за Ітуану з бразильської Серії B. У поточному сезоні провів за команду 12 матчів в усіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Нагадаємо, за підсумками сезону Полісся фінішувало на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, вперше у своїй історії пробилось у єврокубки і представлятиме Україну у Лізі конференцій. Раніше житомирці вже підписали Руслана Бабенка, Данила Бескоровайного, Олексія Гуцуляка, грузина Георгія Майсурадзе та боснійця Адміра Брістріча.

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