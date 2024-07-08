Український захисник Миная Сергій Корнійчук продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє офіційний сайт житомирців.

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19-річний оборонець підписав з командою Імада Ашура контракт терміном на 4 роки. Сума компенсації не розголошується, однак Transfermartk рапортує про 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Корнійчук – вихованець волинського футболу. На професіональному рівні дебютував за Колос. Виступав також за МФК Металург. У Минай перейшов у лютому 2024 року і встиг зіграти 11 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

До слова, раніше Полісся вже підписало Євгена Волинця, Руслана Бабенка, Данила Бескоровайного, Олексія Гуцуляка, грузина Георгія Майсурадз, бразильця Жоао Віалле, північномакедонця Дімітара Трайкова, хорвата Матея Матіча та боснійця Адміра Брістріча.

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