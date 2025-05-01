Житомирський клуб вирішив наперед подбати про майбутнє своїх тилів і продовжив співпрацю з Олегом Кудриком.

Полісся на своєму офіційному сайті повідомило про підписання нового контракту з голкіпером команди Олегом Кудриком.

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Попередня угода 28-річного воротаря закінчувалась 30 червня і він міг стати вільним агентом. Новий договір розрахований на два роки.

Нагадаємо, Кудрик – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Відправлявся в оренди в Карпати та Маріуполь. До Полісся приєднався у січні 2022 року у статусі вільного агента і допоміг житомирцям вийти в УПЛ та єврокубки. Загалом за "вовків" відіграв 40 матчів (в 20 іграх відстояв "на нуль").

У поточному сезоні в 11 матчах пропустив 7 голів (у 5-ти поєдинках зберіг свої ворота на замку). Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.