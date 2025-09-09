Полісся оголосило про підписання африканського півзахисника
Житомирський клуб продовжує розривати трансферний ринок.
Черговим новачком Полісся став ганський півзахисник Джамал Акубакар, повідомляє прес-служба "вовків".
Хацкевич офіційно став віце-президентом Полісся
Терміни та умови угоди не розголошуються. 28-річний хавбек наразі виступатиме за команду U-19.
"Раніше футболіст виступав за місцевий клуб Dansoman Wise XI, де був одним із лідерів середини поля. Юний талант був ідентифікований скаутами Полісся ще наприкінці 2024 року завдяки налагодженій системі пошуку в африканському регіоні. Згодом гравця детально переглянули на локальному турнірі в Гані, який вдалося відвідати у лютому 2025 року", – йдеться в офіційному повідомленні клубної академії.
Нагадаємо, Полісся U-19 після 4-х турів йде у турнірній таблиці молодіжної першості на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки.
