Черговим новачком Полісся став ганський півзахисник Джамал Акубакар, повідомляє прес-служба "вовків".

Терміни та умови угоди не розголошуються. 28-річний хавбек наразі виступатиме за команду U-19.

"Раніше футболіст виступав за місцевий клуб Dansoman Wise XI, де був одним із лідерів середини поля. Юний талант був ідентифікований скаутами Полісся ще наприкінці 2024 року завдяки налагодженій системі пошуку в африканському регіоні. Згодом гравця детально переглянули на локальному турнірі в Гані, який вдалося відвідати у лютому 2025 року", – йдеться в офіційному повідомленні клубної академії.

Нагадаємо, Полісся U-19 після 4-х турів йде у турнірній таблиці молодіжної першості на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 4 очки.

