Полісся на своїй офіційній сторінці оголосило про старт фінального етапу конкурсу на нову емблему житомирського клубу.

Генінсон може приєднатися до одного з лідерів УПЛ – екс-керівник Чорноморця має ще один козирний варіант

Вболівальникам запропонували на вибір 7 нових варіантів, які було відібрано зі 128 робіт від 110 учасників. У голосуванні, яке триватиме до 15 січня 2024 року, бере участь й чинна емблема Полісся (№ 1). Ознайомитися з варіантами та віддати голос за найдостойніший з них можна на окремій сторінці за посиланням.

Нагадаємо, футбольна команда у Житомирі була заснована у 1959 році та існувала під різними назвами до 2005-го. Відродження відбулось у 2016-му, а історичний вихід в УПЛ – у 2023 році. На зимову паузу "поліські вовки" пішли на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки. Від лідера – Кривбаса – команда Юрія Калітвінцева відстає на 2 бали.

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