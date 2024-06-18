Колишній захисник тбіліського Динамо Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в українській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт клубу. Подробиці угоди поки не розголошуються, і житомирський клуб ще не зробив офіційного оголошення про трансфер гравця.

Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України

Георгій Майсурадзе – вихованець академії тбіліського Динамо. Разом зі столичною командою він двічі ставав чемпіоном Грузії та двічі володарем Суперкубка.

До слова, минулого сезону 22-річний грузин провів за першу команду рідного клубу 17 матчів та віддав 1 асист.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки