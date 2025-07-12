Факундо Батіста став гравцем Атлетіко Насьйональ, повідомляє прес-служба клубу.

Полісся врятувалося від поразки на останніх секундах – новачок житомирців оформив дебютний гол

За даними Transfermarkt, житомирський клуб отримав за форварда 1,2 млн євро, а контракт із новою командою буде чинним три роки.

Нагадаємо, що лише у січні Полісся заплатило за 26-річного футболіста рекордні для себе 1,8 мільйона євро мексиканській Некаксі. Батіста провів за "вовків" 15 матчів і відзначився шістьма голами, але цього літа не захотів повертатись в Україну через небезпеки війни.

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