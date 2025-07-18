Венделл продовжить свою футбольну кар’єру в естонському клубі Левадія, повідомляє прес-служба Полісся.

Полісся екстрено змінило стадіон на матчі Ліги конференцій – відома причина

Венделл приєднався до "вовків" у лютому 2024 року. У складі другої команди клубу він провів 10 матчів, забивши три голи, що дозволило йому піднятися до основного складу. За основну команду Полісся він вийшов на поле у чотирьох матчах УПЛ.

Другу половину сезону 2024/25 Венделл провів у рівненському Вересі на правах оренди. Там він брав участь у п’яти поєдинках чемпіонату України, а також зіграв у кубковому матчі проти Полісся.

Нагадаємо, вихованець Палмейраса грає в Україні з 2023 року, раніше він також виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1.

До слова, талліннський клуб належить українцю Віктору Леваді.

Визначився суперник Полісся в Лізі конференцій – команда з Андорри в меншості ледь не допустила камбек боснійців