Полісся офіційно відпустило легіонера до Європи
10:23 - Читати іншою мовою
Півзахисник Полісся Дімітар Трайков приєднався до Работнічків з Північної Македонії.
Північномакедонські Работнічкі на своїх сторінках у соцмережах повідомили про підписання вінгера Полісся Дімітара Трайкова.
Верес міг підписати вихованця знаменитого німецького клубу – він все ж відмовився їхати до України
Зазначається, що він перебрався на правах оренди, але інші умови угоди не розголошуються. Трайков може зіграти на обох флангах атаки, а також в центрі нападу.
Нагадаємо, Трайков приєднався до Полісся у травні 2024 року, коли оголосило про формування команди Полісся-2. За другу команду "вовків" він встиг зіграти в 6 матчах та забити 1 гол. У лютому цього року Дімітар переходив до хорватського Дугополє (13 ігор, 7 забитих м'ячів).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter