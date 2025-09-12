Північномакедонські Работнічкі на своїх сторінках у соцмережах повідомили про підписання вінгера Полісся Дімітара Трайкова.

Зазначається, що він перебрався на правах оренди, але інші умови угоди не розголошуються. Трайков може зіграти на обох флангах атаки, а також в центрі нападу.

Нагадаємо, Трайков приєднався до Полісся у травні 2024 року, коли оголосило про формування команди Полісся-2. За другу команду "вовків" він встиг зіграти в 6 матчах та забити 1 гол. У лютому цього року Дімітар переходив до хорватського Дугополє (13 ігор, 7 забитих м'ячів).

