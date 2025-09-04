Полонія Битом (другий дивізіон чемпіонату Польщі) на офіційному сайті повідомила про підписання центрбека Полісся Матея Матіча.

Зазначається, що перехід відбувся на правах оренди. "Я дуже схвильований. Бачу, як усі тут наполегливо працюють, тому маю дуже позитивні враження. У Хорватії ми дуже поважаємо польську лігу, тому я маю дуже великі очікування. Мрію, щоб команда досягла максимуму, на що здатна, але зараз для нас важливий кожен наступний матч", – наводить слова Матіча прес-служба Полонії.

Нагадаємо, Матей минулого літа став гравцем Полісся та провів за "вовків" 11 матчів (1 результативна передача).

