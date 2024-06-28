Полісся на офіційному сайті повідомило про підписання грузинського захисника Георгія Майсурадзе. Контракт розрахований на 4 роки, а Transfermarkt повідомляє, що трансфер обійшовся у 400 тисяч євро.

Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України

Георгій Майсурадзе – вихованець академії тбіліського Динамо. Разом зі столичною командою він двічі ставав чемпіоном Грузії та двічі володарем Суперкубка.

До слова, минулого сезону 22-річний грузин провів за першу команду рідного клубу 17 матчів та віддав 1 асист.

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