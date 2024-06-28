Полісся офіційно підтвердило трансфер дворазового чемпіона Грузії
19:54 - Читать на русском
Захисник Георгій Майсурадзе продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.
Полісся на офіційному сайті повідомило про підписання грузинського захисника Георгія Майсурадзе. Контракт розрахований на 4 роки, а Transfermarkt повідомляє, що трансфер обійшовся у 400 тисяч євро.
Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України
Георгій Майсурадзе – вихованець академії тбіліського Динамо. Разом зі столичною командою він двічі ставав чемпіоном Грузії та двічі володарем Суперкубка.
До слова, минулого сезону 22-річний грузин провів за першу команду рідного клубу 17 матчів та віддав 1 асист.
"Грузини показали одним піжонам": Судаков, Циганков, Довбик нікуди не переходять, пісенна нація, "найкраще покоління"
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter