Полісся на офіційному сайті повідомило про завершення трансферу Данила Бескоровайного.

Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України

Контракт розрахований на 3 роки. Раніше журналіст Володимир Звєров повідомляв, що екс-захисник Кривбаса обійшовся житомирянам у 600 тисяч євро.

Зауважимо, що Бескоровайний є вихованцем криворізького футболу, встиг пограти за ФК Луцьк, Волинь в Україні, а також за кордоном – словацькі Дунайска Стреда та Михаловце, литовський Атлантас та казахську Астану. З січня 2023 року Данило виступав за Кривбас. У 2019 році Бескоровайний у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

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