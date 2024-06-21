Полісся офіційно підтвердило трансфер чемпіона світу
11:15 - Читать на русском
Захисник Данило Бескоровайний став частиною житомирського клубу.
Полісся на офіційному сайті повідомило про завершення трансферу Данила Бескоровайного.
Полісся офіційно оголосило про трансфер гравця збірної України
Контракт розрахований на 3 роки. Раніше журналіст Володимир Звєров повідомляв, що екс-захисник Кривбаса обійшовся житомирянам у 600 тисяч євро.
Зауважимо, що Бескоровайний є вихованцем криворізького футболу, встиг пограти за ФК Луцьк, Волинь в Україні, а також за кордоном – словацькі Дунайска Стреда та Михаловце, литовський Атлантас та казахську Астану. З січня 2023 року Данило виступав за Кривбас. У 2019 році Бескоровайний у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.
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