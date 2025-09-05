Динамо офіційно віддало Поліссю зірку збірної України – він двічі забивав на Євро
19:24 - Читати іншою мовою
Вінгер Динамо Максим Брагару перейшов у Полісся.
Полісся офіційно оголосило про перехід Максима Брагару.
Полісся хоче підписати вигнанця Динамо – це гравець збірної України, якого не заявили на єврокубки
23-річний півзахисник приєднався до житомирської команди на правах оренди, яка розрахована на один рік з правом викупу.
Нагадаємо, що Брагару цього літа з молодіжною збірною України брав участь у Євро U-21. В його доробку 2 голи на стадії групового етапу.
"Таких пенальті можна дати двадцять за гру. Це смішно": Сергій Кравченко про розгром від Динамо і проблеми Полісся
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter