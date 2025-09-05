Полісся офіційно оголосило про перехід Максима Брагару.

Полісся хоче підписати вигнанця Динамо – це гравець збірної України, якого не заявили на єврокубки

23-річний півзахисник приєднався до житомирської команди на правах оренди, яка розрахована на один рік з правом викупу.

Нагадаємо, що Брагару цього літа з молодіжною збірною України брав участь у Євро U-21. В його доробку 2 голи на стадії групового етапу.

"Таких пенальті можна дати двадцять за гру. Це смішно": Сергій Кравченко про розгром від Динамо і проблеми Полісся