Полісся офіційно підписало лідера СК Дніпро-1
12:30 - Читать на русском
Голкіпер Євген Волинець також став частиною серйозного підсилення Полісся цього літа.
Полісся на офіційному сайті підтвердило прихід голкіпера Євгена Волинця, який провів минулий сезон у складі СК Дніпро-1.
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Контракт із гравцем розрахований на 2 роки. Про суму трансферу не повідомляють, але Transfermarkt стверджує, що Волинець дістався Поліссю безкоштовно.
Зауважимо, що Євген провів за СК Дніпро-1 24 матчі в минулому сезоні, в 9 з яких втримав ворота "сухими", пропустивши загалом 19 голів.
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