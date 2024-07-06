Полісся офіційно оголосило про відхід ще одного гравця – його віддавали в оренду клубу Першої ліги
Житомирське Полісся розпрощалося зі ще одним футболістом.
Полісся розірвало контракт із півзахисником Денисом Ндукве, повідомляє офіційний сайт клубу. Співпрацю між сторонами було припинено за взаємною згодою.
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Раніше повідомлялося, що житомирський клуб вирішив віддати Дениса, а також двох інших футболістів – Василя Грицука і Дениса Янакова, до першолігового клубу Звягель на правах оренди терміном на один сезон.
До слова, 24-річний українець приєднався до "вовків" у зимове трансферне вікно цього сезону. Протягом весняної частини чемпіонату Денис зіграв у 11 матчах і забив свій перший гол в УПЛ.
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