У товариському матчі Академія Пушкаша та Полісся зіграли внічию (1:1). Рахунок і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Академія Пушкаша – Полісся – 1:1

Голи: Фамеє, 20 – Філліпов, 54

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Гості відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки голу Фамеє. Втім, вже у другому таймі, на 54-й хвилині, рівновагу відновив Філліпов, коли отримав не дуже зручну передачу, проте вдало розвернувся і точно пробив по воротах.

Обидві команди продемонстрували хорошу боротьбу, але більше забитих м’ячів у цьому поєдинку не було. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Це вже сьомий спаринг для команди Руслана Ротаня. На зборах Полісся зіграло чотири матчі внічию, здобуло дві перемоги та одного разу зазнало поразки.

Сьогодні "вовки" проведуть ще один поєдинок – проти Аріса. Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом.

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