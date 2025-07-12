Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону через товариські матчі. Результати та огляди – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Штурм – Полісся – 0:0

ЛНЗ – Полтава – 1:1

Голи: Беннетт, 53 – Місюра, 40

Полісся врятувалося від поразки на останніх секундах – новачок житомирців оформив дебютний гол

ЛНЗ і Полтава розписали бойову нічию на зборах. Полтавці вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки голу Євгена Місюри. ЛНЗ відігрався вже після перерви — на 53-й хвилині рахунок зрівняв Джевісон Беннетт.

Як для ЛНЗ, так і для СК Полтава ця нічия стала вже другою на літніх зборах – обидві команди досі не зазнавали поразок у підготовчих матчах.

А от у поєдинку між Поліссям та австрійським Штурмом голів уболівальники так і не побачили. Це вже шостий спаринг для команди Руслана Ротаня. На зборах Полісся зіграло три матчі внічию, здобуло дві перемоги та одного разу зазнало поразки.

До слова, Штурм у новому сезоні стартує з кваліфікації Ліги чемпіонів, адже завершив попередній чемпіонат Австрії на першому місці.

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