Житомирське Полісся в рамках трансферного вікна робило спробу підписати ангольського вінгера Радом’яка Капіту, запропонувавши за 23-річного гравця один мільйон доларів, повідомляє Пьотр Слонка.

Однак польський клуб відхилив пропозицію "вовків", а сам Капіта не поспішає залишати Радом’як. Футболіст орієнтується на більш вигідну угоду – близько 2,5 мільйона євро.

У поточному сезоні Капіта провів чотири матчі на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами. Transfermarkt оцінює гравця приблизно в 1 мільйон євро.

