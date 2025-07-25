Полісся сенсаційно поступилося Санта-Коломі, але показники гри свідчать про інше.

Попри шквал критики після поразки від Санта-Коломи (1:2) у Лізі конференцій Полісся має достатньо аргументів, аби говорити про невезіння. Статистика зустрічі демонструє, що команда Руслана Ротаня не лише володіла ініціативою, а й створила більше загроз.

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Як повідомляє статистичний портал Wyscout, житомиряни володіли м'ячем 54% часу, завдали 13 ударів проти 8 у суперника та мали вищий показник очікуваних голів – 1.04 xG проти 0.97. Також показовим є розрив у кількості передач: 455 у Полісся проти 413 в андоррців.

Полісся частіше пресингувало й шукало варіанти попереду – про це свідчить кількість фолів (16 проти 5), кількість офсайдів (5 проти 3) і 5 поданих кутових проти 4. Так, влучних ударів у площину було менше (2 проти 4), але гра точно не виглядала односторонньою.

Усе це наштовхує на простий висновок: результат – болючий, але не зовсім об’єктивний. Полісся, з огляду на цифри, щонайменше заслужило нічию.

Підтвердити або спростувати це команда Ротаня зможе вже 31 липня у матчі-відповіді в Андоррі. Початок зустрічі – о 21:00.

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