Житомирське Полісся підготувало невеличку провокацію для свого потенційного суперника у Лізі конференцій – Фіорентини.

Полісся у твіттері написало: "Незвично буде без Фіорентини в Лізі конференцій" після того, як дізналось, що флорентійці стануть наступним суперником у випадку виходу в наступний раунд.

Полісся зухвало відреагувало на результати жеребкування наступного раунду Ліги конференцій

Проте, таке почуття гумору не сподобалось навіть українським вболівальникам. Так, "вовкам" пригадали непросту перемогу над Санта-Коломою з Андорри (перша гра завершилась поразкою), а також, що варто зосередитись на чинному суперникові – угорському Пакшу.

До слова, матчі Полісся проти Пакша заплановані на 7 та 14 серпня. У попередньому етапі "вовки" успішно подолало другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, здолавши андоррську Санта-Колому: житомирці програли перший матч 1:2, але потужно взяли реванш у другому – 4:1.

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – відомі потенційні суперники Шахтаря, Полісся та інших