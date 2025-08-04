Полісся нарвалося на грубу реакцію вболівальників через свою провокацію в бік Фіорентини
Житомирське Полісся підготувало невеличку провокацію для свого потенційного суперника у Лізі конференцій – Фіорентини.
Полісся у твіттері написало: "Незвично буде без Фіорентини в Лізі конференцій" після того, як дізналось, що флорентійці стануть наступним суперником у випадку виходу в наступний раунд.
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Проте, таке почуття гумору не сподобалось навіть українським вболівальникам. Так, "вовкам" пригадали непросту перемогу над Санта-Коломою з Андорри (перша гра завершилась поразкою), а також, що варто зосередитись на чинному суперникові – угорському Пакшу.
До слова, матчі Полісся проти Пакша заплановані на 7 та 14 серпня. У попередньому етапі "вовки" успішно подолало другий раунд кваліфікації Ліги конференцій 2025/26, здолавши андоррську Санта-Колому: житомирці програли перший матч 1:2, але потужно взяли реванш у другому – 4:1.
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – відомі потенційні суперники Шахтаря, Полісся та інших