Таллес Коста був прооперований у Києві – бразильцю провели операцію з корекції меніска, повідомляє ТаТоТаке. Ця проблема турбувала півзахисника ще з часів виступів на батьківщині.

Полісся готує грандіозне трансферне вікно – 6 гравців на вихід, Буткевич дасть нові мільйони для підсилення

Зазначається, що Таллес зараз відновлюється на базі Полісся та повернеться до загальної групи лише на зимових зборах. Відповідно, в офіційних матчах бразилець допоможе лише навесні.

Додамо, що Таллес Коста провів за Полісся 13 матчів у цьому сезоні, записавши до свого активу 3 результативні передачі.

Полісся заповнить паузу на матчі збірних спарингом з аутсайдером УПЛ – Ашур не зможе розраховувати одразу на 3 лідерів