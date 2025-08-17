УПЛ, 3-й тур

Полісся (Житомир) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:2

Голи: Нонікашвілі, 29 (пен.), Оба, 90+1

Усик отримав нову роль у Поліссі – в клубі офіційно підтвердили, що він буде на грі проти ЛНЗ

Полісся після поразок від Колоса та Пакша зустрічалося з ЛНЗ у третьому турі чемпіонату України. На гру навіть прибув Олександр Усик, щоб додати наснаги житомирянам у цей непростий момент сезону.

Перший серйозний момент у матчі був на 16-й хвилині: Роман Дідик прострілив на Шоту Нонікашвілі, але грузин не зумів покарати "вовків". На 27-й хвилині чемпіон світу U-20 Данило Бескоровайний рукою завадив ЛНЗ забити м'яч. Після перегляду VAR суддя призначив пенальті, який Нонікашвілі впевнено реалізував.

Микола Гайдучик на 37-й хвилині ледь не перекинув Ледвія, але воротар ЛНЗ перевів м'яч на кутовий ледь не зазнавши пошкодження.

Бескоровайний після заробленого пенальті у свої ворота вже не вийшов на другий тайм – його замінив Сарапій. Також Руслан Ротань випустив рятувати гру героя матчів у єврокубках Бориса Крушинського. Вихованець Львова пожвавив гру, але ЛНЗ був ближчим до другого гола, ніж Полісся до того, щоб зрівняти рахунок.

На 87-й хвилині Артур Рябов міг закривати матч, але Євгеній Волинець врятував "вовків" після дальнього удару.

Філіппов та Гайдучик очолили навалу на ворота ЛНЗ, але житомирянам геть не щастило. Фінальну крапку в грі поставив Проспер Оба у додатковий час – 2:0 на користь команди Віталія Пономарьова. Для Руслана Ротаня це друге фіаско в УПЛ і третя поразка поспіль в усіх турнірах.

