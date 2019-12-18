Полісся може припинити існування – офіційна заява клубу

Житомирське Полісся ризикує зникнути з футбольної карти України. Причина банальна – брак фінансування.

Клуб звернувся із відповідним зверненням до Житомирської обласної ради та Житомирської обласної державної адміністрації з проханням надати фінансову підтримку.

"Історія має здатність повторюватися – рівно 15 років тому команда знялася із змагань Першої ліги, закінчивши перше коло чемпіонату сезону 2004/2005 років. Після цього Житомирщина перебувала цілих 12 років у футбольному небутті.

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Протягом 2018-2019 років Житомирська обласна рада активно підтримувала головну професійну команду області. Клубу було надано фінансову підтримку у розмірі 1,7 млн грн. у 2018-му та 4 млн грн. у 2019 році. Крім того, в рамках даної програми були профінансовані зимові збори в 2018 та 2019 роках на понад 1,5 млн грн.

Як нам стало відомо, проектом обласного бюджету на 2020 рік не передбачено фінансової підтримки ФК Полісся. Звертаємося до Вас із проханням при затвердженні обласного бюджету на 2020 рік передбачити надання фінансової підтримки ФК Полісся у розмірі 4,8 млн грн. Адже без Вашої фінансової підтримки місто може втратити команду, яку відроджували протягом кількох років", – йдеться у заяві на офіційному сайті Полісся.

Нагадаємо, житомирська команда після 20-ти турів посідає 2 місце у Групі А Другої ліги, набравши 39 очок.

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