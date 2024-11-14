Полісся є претендентом на підписання гравця збірної Албанії Анді Хадроя, повідомляє Panorama Sport.

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За інформацією джерела, між Партизані, представниками гравця та Поліссям досягнуто усної домовленості, і незабаром очікується підписання офіційної угоди.

Зазначається, що сума трансферу може становити близько 200-250 тисяч євро, що дозволить клубу покрити витрати на зарплату Хадроя, а також кошти, витрачені на його придбання.

Контракт 25-річного захисника з Партизані чинний до 2026 року, проте, ймовірно, його перебування в албанському клубі завершиться значно раніше.

До слова, Анді зіграв за національну команду Албанії у трьох матчах. Поєдинок Ліги націй проти збірної України у вересні він провів у запасі, а також потрапив до заявки на листопадові ігри, де його команда знову зустрінеться з українцями 19-го числа.

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