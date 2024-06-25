Євген Морозко та Даниїл Чечер найближчим часом можуть поповнити склад Вереса, повідомляє BurBuzz.

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Повідомляється, що клуб досяг домовленості про повноцінну співпрацю з Морозком. Незабаром у нього завершується контракт із Поліссям, а новий йому не запропонували. Крім того, до Вереса також може приєднатися ще один гравець із Полісся – 19-річний центрбек Даниїл Чечер. Очікується, що його потенційний трансфер також буде безкоштовним.

Важливо зазначити, що Даниїл Чечер – це син В'ячеслава Чечера, який виступав за Кривбас, донецький Металург, Карпати та Зорю. Також він провів 5 матчів за збірну України.

Нагадаємо, що Морозко провів другу половину минулого сезону в Вересі на правах оренди та зіграв у 13 матчах, де забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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